U Srbiji uhapšen uhapšen crnogorski državljanin po poternici Interpola

Euronews pre 41 minuta  |  Autor: Tanjug
U Srbiji uhapšen uhapšen crnogorski državljanin po poternici Interpola
U Srbiji je uhapšen crnogorski državljanin A. K. na osnovu međunarodne poternice Interpola Podgorica, saopštio je crnogorski MUP. U saopštenju se navodi da je A. K. (32) uhapšen u nedelju kada je pokušao da izađe iz Srbije na graničnom prelazu Godovo. Ističe se da je za A. K. raspisana međunarodna poternica radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od osam meseci, na koju je osuđen presudom Osnovnog suda u Beranama zbog izvršenog krivičnog dela nasilničko
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