Vučić: Izbori u naredna 3-4 meseca, odluka o mojoj kandidaturi za premijera biće u skladu sa Ustavom

Euronews pre 58 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić: Izbori u naredna 3-4 meseca, odluka o mojoj kandidaturi za premijera biće u skladu sa Ustavom

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori u Srbiji biti u naredna tri, četiri meseca i istakao da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsednika Vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula.

On je tako odgovorio na pitanje novinara u Palati Srbija, gde je predstavio paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, da li to što je na skupu "Srbija jedna porodica" najavio da će još nekoliko nedelja biti predsednik Republike znači da će u Srbiji uskoro biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori i da li su realna očekivanja da će u slučaju apsolutne pobede SNS-a preuzeti funkciju premijera. "Imaćemo uskoro izbore. Kad kažem uskoro, u naredna
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