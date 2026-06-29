Počeo upis u srednje škole: budući srednjoškolci od danas mogu da se prijave do 2. jula

Glas Zapadne Srbije pre 42 minuta
Počeo upis u srednje škole: budući srednjoškolci od danas mogu da se prijave do 2. jula
Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova. Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje skole. Glas zapadne Srbije/ Tanjug
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