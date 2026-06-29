Nije smogao snage za trijumf karijere: Kecmanović izgubio od Sinera posle prave drame i pet setova!

Hot sport pre 16 minuta
Nije smogao snage za trijumf karijere: Kecmanović izgubio od Sinera posle prave drame i pet setova!

A malo je falilo! Miomir Kecmanović bio je na korak od jedne od najvećih senzacija poslednjih godina na Vimbldonu, ali je posle velike borbe poražen od prvog tenisera sveta Janika Sinera rezultatom 3:2 u setovima – 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3.

Srpski teniser dva puta je imao prednost u meču, pošto je vodio sa 1:0, a potom i sa 2:1 u setovima, ali nije uspeo da privede duel kraju u svoju korist. Kecmanović je tokom većeg dela meča igrao na izuzetno visokom nivou i u više navrata ozbiljno uzdrmao najboljeg tenisera sveta, koji je bio primoran da pruži maksimum kako bi izbegao eliminaciju već na startu turnira. Posebno je dramatičan bio treći set, koji je Miomir dobio posle taj-brejka i ponovo stekao
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