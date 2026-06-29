Cena nafte i danas u padu, sirova nafta WTI 69,85 dolara po barelu, Brent 73 dolara

Cene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta (WTI) prodaje za 69,85 dolara po barelu, a Brent nafta za 73,09 dolara.

Foto: AP Photo/Grant Peck, file Kako je navedeno na berzama u 9.00 časova, nemački DAX je u porastao za 0,10 odsto, moskovski MOEX je pao za 0,57 odsto, francuski CAC 40 porastao za 0,27 odsto, a pao za britanski FTSE 100 za 0,19 odsto. Evropski fjučersi gasa za jul su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 51 evro za megavat-sat ili 505 evra za 1.000 kubnih metara. Vrednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara. Cena zlata je