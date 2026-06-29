MUP Crne Gore: U Srbiji uhapšen uhapšen crnogorski državljanin po poternici Interpola

U Srbiji je uhapšen crnogorski državljanin A. K. na osnovu međunarodne poternice Interpola Podgorica, saopštio je danas crnogorski MUP.

Hapšenje, policija / Foto: Insajder U saopštenju se navodi da je A. K. (32) uhapšen u nedelju kada je pokušao da izađe iz Srbije na graničnom prelazu Godovo. Ističe se da je za A. K. raspisana međunarodna poternica radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od osam meseci, na koju je osuđen presudom Osnovnog suda u Beranama zbog izvršenog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Pravosudni organi Crne Gore i Srbije sarađivaće u cilju ekstradicije A. K, navodi se u