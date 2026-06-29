Politički konsultant Milenković: Skup vlasti slabije posećen od najava, studenti moraju da govore o ekonomiji i zdravstvu (VIDEO)

Insajder pre 57 minuta  |  Insajder
Politički konsultant Milenković: Skup vlasti slabije posećen od najava, studenti moraju da govore o ekonomiji i zdravstvu…

Politički konsultant Dušan Milenković ocenio je za Insajder da skupovi održani tokom vikenda, na Vidovdan i dan posle, nisu doneli ništa naročito novo, ali da su pokazali stanje u kojem se nalaze i vlast i studentski pokret. Govoreći o skupu vlasti u Beogradu, rekao je da ga je pre svega zanimalo da li će pritisak na zaposlene u javnim i privatnim preduzećima da dođu u Beograd dati rezultat.

Skup SNS u Beogradu, Foto: Tanjug Amir Hamzagić "To me je zanimalo, da vidim da li će doći do neke promene. Nije došlo do promene. Sigurno im nije išlo na ruku ni to što je bilo zaista pakleno vreme, ali oni su znali u koje vreme zakazuju taj skup i šta može da se desi krajem juna, početkom jula. Tako da smo imali još jedan u nizu slabije posećenih SNS, odnosno Vučićevih skupova, u odnosu na najave i njihova očekivanja", rekao je Milenković. On je naveo da ni
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