TOK o slučaju “nadstrešnica”: Ispitana dva predstavnika kineskih kompanija, direktor policije obavešten o nepostupanju MUP-a (VIDEO)

Insajder pre 1 sat  |  Dijana Babić
TOK o slučaju “nadstrešnica”: Ispitana dva predstavnika kineskih kompanija, direktor policije obavešten o nepostupanju MUP-a…

U istrazi korupcije na projektu modernizacije železnice od Novog Sada do Subotice javnost sve manje dobija informacije kako postupak napreduje, a sve više obaveštenja da policija ne sarađuje. Uprkos tome što je što je 16 ljudi stradalo i što je u pitanju jedna od najvažnijih istraga, MUP-ova Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i Poreska policija Tužilaštvu uporno ne dostavlja izveštaj o tome šta su preduzeli. Tužilaštvo je, kako navodi u odgovoru Insajderu, o tome obavestilo direktora policije.

Tužilaštvo za organizovani kriminal, foto: Srđan Ilić Istekao je još jedan rok u slučaju istrage o mogućoj korupciji na modernizaciji železnice, u okviru kog je rekonstruisana i stanica u Novom Sadu. Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je još u aprilu uputilo MUP-u objedinjeni zahtev za prikupljanje informacija, pošto na pojedinačne nisu odgovarali. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a i Poreska policija u nadležnosti Ministarstva finansija ni
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