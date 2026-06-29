Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

BBC „Kada sam video sina, nisam mogao da verujem i imao sam osećaj da sam se ponovo rodio“, kaže otac Jerson Majka koju su izvukli iz ruševina njene kuće u Venecueli sa bebom starom 18 dana ispričala je za BBC kako ju je sin održao u životu.

Mali Huan David joj je dao „motiv da ostane budna i bude u pripravnosti“, kaže Dajana Patino. „Dok god je on živ, biću i ja živa (tako sam razmišljala). „Svako malo sam mu pipala nos kako bih proverila da li još diše“, opisala je Venecuelanka. Snimak njihovog spasavanja je obišao svet zahvaljujući društvenim mrežama, a Huan David je postao simbol nade u Venecueli, koju su opustošila dva zemljotresa u sredu, prilikom čega je poginulo najmanje 1.450 ljudi. Desetine