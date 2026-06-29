Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Južne vesti pre 3 sata
Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

BBC „Kada sam video sina, nisam mogao da verujem i imao sam osećaj da sam se ponovo rodio“, kaže otac Jerson Majka koju su izvukli iz ruševina njene kuće u Venecueli sa bebom starom 18 dana ispričala je za BBC kako ju je sin održao u životu.

Mali Huan David joj je dao „motiv da ostane budna i bude u pripravnosti“, kaže Dajana Patino. „Dok god je on živ, biću i ja živa (tako sam razmišljala). „Svako malo sam mu pipala nos kako bih proverila da li još diše“, opisala je Venecuelanka. Snimak njihovog spasavanja je obišao svet zahvaljujući društvenim mrežama, a Huan David je postao simbol nade u Venecueli, koju su opustošila dva zemljotresa u sredu, prilikom čega je poginulo najmanje 1.450 ljudi. Desetine
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

"Dok god on bude živ, biću živa i ja": Majka koja je s bebom spasena iz ruševina ispričala kako joj je sin pomogao da preživi…

"Dok god on bude živ, biću živa i ja": Majka koja je s bebom spasena iz ruševina ispričala kako joj je sin pomogao da preživi

N1 Info pre 24 minuta
Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

BBC News pre 2 sata
Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Danas pre 3 sata
Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Dajanina priča: Kako sam sa preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Radio 021 pre 3 sata
Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će u ruševinama pronaći preživele

Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će u ruševinama pronaći preživele

Insajder pre 4 sati
Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će se u ruševinama pronaći preživeli

Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će se u ruševinama pronaći preživeli

Beta pre 5 sati
Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će se u ruševinama pronaći preživeli

Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će se u ruševinama pronaći preživeli

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresVenecuelaBBC

Svet, najnovije vesti »

Komandanti američke i libanske vojske razgovarali o sprovođenju sporazuma Libana i Izraela

Komandanti američke i libanske vojske razgovarali o sprovođenju sporazuma Libana i Izraela

Insajder pre 43 minuta
U pucnjavi na severu Nemačke ubijeno petoro ljudi

U pucnjavi na severu Nemačke ubijeno petoro ljudi

Beta pre 49 minuta
Novi, blaži zemljotres u Venecueli, nema izveštaja o šteti

Novi, blaži zemljotres u Venecueli, nema izveštaja o šteti

Beta pre 19 minuta
Austrija: Preko 200 turista evakuisano helikopterima iz Tirola nakon odrona

Austrija: Preko 200 turista evakuisano helikopterima iz Tirola nakon odrona

RTV pre 29 minuta
CNN: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz u porastu

CNN: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz u porastu

RTV pre 24 minuta