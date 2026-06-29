Čuveno letovalište na Jadranu u plamenu! Vatrena stihija se širi velikom brzinom, jak vetar potpiruje požar, vatrogasci daju sve od sebe, jeziv prizor! (video)

Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, saopštila je stranica Vatrogasci 193.

Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vetar. Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio. Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre. Vis je jedno od