Čuveno letovalište na Jadranu u plamenu! Vatrena stihija se širi velikom brzinom, jak vetar potpiruje požar, vatrogasci daju sve od sebe, jeziv prizor! (video)

Kurir pre 54 minuta  |  Dalmacija Danas)
Čuveno letovalište na Jadranu u plamenu! Vatrena stihija se širi velikom brzinom, jak vetar potpiruje požar, vatrogasci daju…

Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, saopštila je stranica Vatrogasci 193.

Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vetar. Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio. Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre. Vis je jedno od
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Veliki požar izbio na ostrvu Vis u Hrvatskoj, gori borova šuma kod Komiže

Veliki požar izbio na ostrvu Vis u Hrvatskoj, gori borova šuma kod Komiže

Insajder pre 34 minuta
Veliki požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj, suvo tlo i vetar otežavaju gašenje (VIDEO)

Veliki požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj, suvo tlo i vetar otežavaju gašenje (VIDEO)

N1 Info pre 49 minuta
(Video) Gori popularno hrvatsko letovalište, požar se veoma brzo širi, od dima se ništa ne vidi! Sve vatrogasne snage na…

(Video) Gori popularno hrvatsko letovalište, požar se veoma brzo širi, od dima se ništa ne vidi! Sve vatrogasne snage na terenu, prizor na licu mesta jeziv

Blic pre 1 sat
Vatrena stihija na Jadranu: Gori borova šuma na Visu, vatrogasci celu noć na terenu

Vatrena stihija na Jadranu: Gori borova šuma na Visu, vatrogasci celu noć na terenu

NIN pre 34 minuta
Veliki požar izbio na ostrvu Vis, gori borova šuma kod Komiže

Veliki požar izbio na ostrvu Vis, gori borova šuma kod Komiže

Euronews pre 34 minuta
VIDEO Veliki požar na Visu: Vatru gasi 70 vatrogasaca, stigli i kanaderi

VIDEO Veliki požar na Visu: Vatru gasi 70 vatrogasaca, stigli i kanaderi

Nova pre 34 minuta
(Video) Veliki požar na ostrvu Vis: Gori borova šuma, na terenu sve raspoložive snage, stižu tri kanadera

(Video) Veliki požar na ostrvu Vis: Gori borova šuma, na terenu sve raspoložive snage, stižu tri kanadera

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatskapožarvatrogasci

Balkan, najnovije vesti »

Požar u Popovom Polju kod Trebinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom; u Hrvatskoj crveni meteo-alarm

Požar u Popovom Polju kod Trebinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom; u Hrvatskoj crveni meteo-alarm

RTV pre 9 minuta
Veliki požar izbio na ostrvu Vis u Hrvatskoj, gori borova šuma kod Komiže

Veliki požar izbio na ostrvu Vis u Hrvatskoj, gori borova šuma kod Komiže

Insajder pre 34 minuta
Veliki požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj, suvo tlo i vetar otežavaju gašenje (VIDEO)

Veliki požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj, suvo tlo i vetar otežavaju gašenje (VIDEO)

N1 Info pre 49 minuta
(Video) Gori popularno hrvatsko letovalište, požar se veoma brzo širi, od dima se ništa ne vidi! Sve vatrogasne snage na…

(Video) Gori popularno hrvatsko letovalište, požar se veoma brzo širi, od dima se ništa ne vidi! Sve vatrogasne snage na terenu, prizor na licu mesta jeziv

Blic pre 1 sat
Vatrena stihija na Jadranu: Gori borova šuma na Visu, vatrogasci celu noć na terenu

Vatrena stihija na Jadranu: Gori borova šuma na Visu, vatrogasci celu noć na terenu

NIN pre 34 minuta