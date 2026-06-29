Danas bez struje u sedam beogradskih opština: Objavljen spisak ulica i tačna satnica isključenja
Kurir pre 5 minuta
Spisak isključenja struje: Stari grad 08:30 - 09:30 Naselje BEOGRAD: VILINE VODE: BB, Rakovica 09:00 - 16:00 OPLENAČKA: bb,bb,19, Naselje PETLOVO BRDO: 11 KRAJIŠKE DIVIZIJE: 52A-52G, Zemun 10:00 - 11:00 Naselje ALTINA: JUSTINA POPOVIĆA : 52-52b, Obrenovac 09:00 - 15:00 Naselje Grabovac: BAŠTOVANSKA: 34-38,42-52,56,21-29,33-41, DONjI KRAJ: 539, Mladenovac 08:00 - 11:00 Naselje ARANĐELOVAC: STOJNIK: 458-468,457-469, Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: