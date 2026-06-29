Jakov Jozinović i Džejla Ramović u vezi! Osvanuli intimni trenuci s jahte: Ljube se dok uživaju u plovidbi (foto)

Kurir pre 11 minuta
Jakov Jozinović i Džejla Ramović u vezi! Osvanuli intimni trenuci s jahte: Ljube se dok uživaju u plovidbi (foto)

Hrvatski pevač Jakov Jozinović i bosanska pevačica Džejla Ramović su u vezi.

Oni su očigledno već neko vreme u bliskom odnosu, ali su to krili. Sada se otkrilo kada je Jakov objavio na svom Instagram profilu snimak sa jahte na kojem se ljubi sa četiri godine starijom koleginicom. On je brzo uklonio video, ali je bilo onih koji ga prate koji su uspeli da ga sačuvaju. Najpre je bilo nagađanja da li je baš Džejla devojka koja ga ljubi, ali onda se pojavio i ceo video na kome se jasno vidi da su njih dvoje u vezi. Džejla i Jakov uživaju na
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