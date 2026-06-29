Martineli u 95. minutu odveo Brazil u osminu finala Mundijala: Potpuno ludilo u Hjustonu - Selesao nakon preokreta srušio Japan!

Od najnovijeg Hronološki Neverovatno sve je mirisalo na na produžetke.

Martineli u 95. minutu donosi gol vredan pobede Brazilcima. Pogrešili su prethodno defanzivci Japana u opasnoj zoni. Utakmica u Hjustonu je produžena za šest minuta. Povređenog i umornog Kazemira menja Fabinjo. Nakon velikog pritiska Brazila u prvom delu drugog poluvremena, sada je sve utihnulo. Napadaju Brazilci, žele potpuni preokret. Martineli menja Kunju. Brazil je konačno krunisao veliku inicijativu, Kazemiro je glavom pogodio mrežu Japana, nakon centaršuta