Martineli u 95. minutu odveo Brazil u osminu finala Mundijala: Potpuno ludilo u Hjustonu - Selesao nakon preokreta srušio Japan!

Kurir pre 27 minuta
Martineli u 95. minutu odveo Brazil u osminu finala Mundijala: Potpuno ludilo u Hjustonu - Selesao nakon preokreta srušio…

Od najnovijeg Hronološki Neverovatno sve je mirisalo na na produžetke.

Martineli u 95. minutu donosi gol vredan pobede Brazilcima. Pogrešili su prethodno defanzivci Japana u opasnoj zoni. Utakmica u Hjustonu je produžena za šest minuta. Povređenog i umornog Kazemira menja Fabinjo. Nakon velikog pritiska Brazila u prvom delu drugog poluvremena, sada je sve utihnulo. Napadaju Brazilci, žele potpuni preokret. Martineli menja Kunju. Brazil je konačno krunisao veliku inicijativu, Kazemiro je glavom pogodio mrežu Japana, nakon centaršuta
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