Orlići danas počinju svoju misiju na Evropskom prvenstvu! Evo gde možete da gledate meč Srbija - Italija!

Kurir pre 1 sat
Orlići danas počinju svoju misiju na Evropskom prvenstvu! Evo gde možete da gledate meč Srbija - Italija!

Omladinska reprezentacija Srbije će u prvom kolu grupe B na Evropskom prvenstvu večeras od 17 časova, u Kernarfonu odmeriti snage sa selekcijom Italije.

Direktan prenos utakmice možete pratiti na RTS 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Selektor Gordan Petrić je na startu obraćanja govorio o specifičnom terminu odigravanja Evropskog prvenstva za omladinske selekcije, kao i o važnosti adaptacije fudbalera na aktuelne uslove: „Veoma je važno da se igrači prilagode od prve utakmice na turniru. To govorim zato što mnogo igrača dolazi iz predsezone. Termin turnira, za mene kao
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