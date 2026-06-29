Orlići danas počinju svoju misiju na Evropskom prvenstvu! Evo gde možete da gledate meč Srbija - Italija!

Omladinska reprezentacija Srbije će u prvom kolu grupe B na Evropskom prvenstvu večeras od 17 časova, u Kernarfonu odmeriti snage sa selekcijom Italije.

Direktan prenos utakmice možete pratiti na RTS 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Selektor Gordan Petrić je na startu obraćanja govorio o specifičnom terminu odigravanja Evropskog prvenstva za omladinske selekcije, kao i o važnosti adaptacije fudbalera na aktuelne uslove: „Veoma je važno da se igrači prilagode od prve utakmice na turniru. To govorim zato što mnogo igrača dolazi iz predsezone. Termin turnira, za mene kao