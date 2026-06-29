Srpska policija osujetila plan traženog Crnogorca! Begunac sa Interpolove poternice uhapšen na granici dok je pokušavao da pobegne!

Kurir pre 2 sata
Srpska policija osujetila plan traženog Crnogorca! Begunac sa Interpolove poternice uhapšen na granici dok je pokušavao da…
Crnogorski državljanin A. K. (32), za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu, uhapšen je na teritoriji Srbije prilikom pokušaja da napusti zemlju preko graničnog prelaza Godovo. Akciju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su osumnjičenog identifikovali i lišili slobode tokom redovne granične kontrole. Kako se navodi u saopštenju, za A. K. je bila raspisana međunarodna poternica radi izvršenja
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