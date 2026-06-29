Toplotni talas i pitanje bezbednosti radnika i radnica na otvorenom

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Toplotni talas i pitanje bezbednosti radnika i radnica na otvorenom

Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do 2. jula, a kako iz Republičkog hidrometerološkog zavoda (RHMZ) najavljuju, maksimalna temperatura koja se prognozira u većini mesta će biti u intervalu od 36-39 stepeni Celzijusa. Ono što zapravo zabrinjava jeste rad na ekstremnim temperaturama, kao i koja su prava radnika, s obzirom na to da prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu za vreme nesnosnih vrućina nije regulisan.

U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temeperature, ali kako iz RHMZ-a kažu, ipak će i dalje biti veoma toplo vreme, dok se od 2. jula očekuju najviše dnevne teperature do 30 stepeni Celzijusa. Što se Beograda tiče, za danas i sutra najavljeno je do oko 39 stepeni Celzijusa, a od 1. jula se očekuje manji pad temeprature. Podsećamo da su iz RHMZ-a upozorili da toplotni talas u narednim danima može doprineti „porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na
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