Ako vam je sada prevruće, sačekajte sredinu jula: Stiže još jači toplotni talas

Iako se od sredine sedmice očekuje kratkotrajno osveženje, Srbiju već narednih dana ponovo očekuju visoke temperature, a sredinom jula mogao bi da stigne još jači toplotni talas.

Meteorolog Ivan Ristić rekao je za RTS da je aktuelni talas prvi izraženiji ovog leta, ali da se ne očekuje da će biti i najintenzivniji. Prema njegovim rečima, od srede se očekuje pad temperature na oko 27 do 31 stepen, uz mogućnost pljuskova, grmljavine i pojačanog vetra. Međutim, kako navodi RTS, već od subote i nedelje sledi nova stabilizacija vremena i postepen porast temperature, uz povećanu vlažnost vazduha zbog koje će subjektivni osećaj sparine biti