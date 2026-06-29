Arhiv javnih skupova prebrojao učesnike vidovdanskog studentskog skupa u Kraljevu (VIDEO)

Arhiv javnih skupova (AJS) objavio je da je na jučerašnjem Studentskom skupu “Sve se vidi na Vidovdan” u Kraljevu, u 19.30 časova bilo prisutno 5.700 građana.

Srazmerno broju stanovnika, ovaj broj je kao da se u Beogradu okupilo 128.000 građana. Podsećamo, skup je, na poziv studenata održan 28. juna na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu: Sa Vidovdanskog skupa u Kraljevu poručeno: “Bliži se kraj vladavini SNS, studenti pobeđuju” Dan ranije, u Beogradu je održan miting SNS-a za koji je MUP saopštio da mu je prisustvovalo 207.000 građana dok je AJS izbrojao 6,4x manje odnosno – 32.500 lica.