Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija

Mondo pre 59 minuta
Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija

Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji. Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija
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