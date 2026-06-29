Grmljavinski pljuskovi stižu nakon paklenih vrućina: Čubrilo otkrio kada se konačno završava toplotni talas

Mondo pre 38 minuta  |  Aleksandar Blagić
Grmljavinski pljuskovi stižu nakon paklenih vrućina: Čubrilo otkrio kada se konačno završava toplotni talas

Paklene temperature prisutne su i danas širom Srbije, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je saopštio da je u brojnim gradovima izmereno 39 stepeni u 14 časova, a meteorog-amater Marko Čubrilo je u novoj vremenskoj prognozi saopštio da se toplotni talas završava konačno u sredu 1. jula.

Najavljuje još sutra, u utorak 30. juna, visoke temperature nakon čega konačno stiže rashlađenje. Posle 1. jula svežije uz drastičan pad temperature. Novi toplotni talas očekuje se od 10. jula. "Danas i sutra izuzetno toplo, sparno i uglavnom suvo. Danas vrlo retko, a sutra već nešto ćešće pojava grmljavinskih pljuskova lokalnog karaktera. Noći neprijatno tople, a tokom dana maksimumi najčešće od +34 do +39 stepeni Celzijusa. U sredu se očekuje jačanje visinskog
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