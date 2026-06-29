Kecmanović - Siner, uživo: Najbolji na svetu izjednačio, idemo ispočetka!

Mondo pre 54 minuta  |  Tijana Jevtić
Kecmanović - Siner, uživo: Najbolji na svetu izjednačio, idemo ispočetka!

Srpski teniser Miomir Kecmanović oduzeo je set najboljem teniseri sveta Janiku Sineru.

U prvom meču na Vimbldonu, srpski teniser nije imao lak žreb, ali je Italijanu pokazao da će bora na centralnom terenu biti velika. Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut... Trenutno je 1:1 u setovima, Janik Siner je posle ranih brejkova napravio dovoljno prednosti da mirno privede drugi set kraju. Janik Siner igra jako dobar tenis, pa Kecmanović nije imao mnogo šansi u drugom setu. Italijan je brzo poveo 3:0, brejk je napravio tako da je Srbinu dozvolio jedan
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