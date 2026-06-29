Paklene vrućine ne posustaju: Beograd jutros na 30 stepeni, upaljen crveni alarm, stiže li kraj tropskog talasa?

Mondo pre 4 sati  |  Uroš Matejić
Paklene vrućine ne posustaju: Beograd jutros na 30 stepeni, upaljen crveni alarm, stiže li kraj tropskog talasa?

Toplotni talas s tropskim temperaturama koji je zahvatio Srbiju nastavlјa se i danas, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni.

Reč je o velikoj žegi koja može biti i te kako opasna. RHMZ Srbije jutros se oglasio upozorenjem na velike vrućine koje se danas očekuju u svim delovima Srbije i trajaće i sutra, odnosno do srede 1. jula kada se, prema pronnozi, očekuje manji pad temperature i osveženje. Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda i danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 °C. U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature ali i dalјe veoma
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