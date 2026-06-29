Tramp: Iran je zatražio sastanak, sutra pregovori u Dohi

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
Tramp: Iran je zatražio sastanak, sutra pregovori u Dohi

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je na društvenim mrežama da je Iran zatražio sastanak, koji će biti održan u utorak u glavnom gradu Katara, Dohi.

Nedugo zatim, portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je za Fox News da će američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof, uz prisustvo Džareda Kušnera. Livit je navela da će, pored sastanka na visokom nivou, biti nastavljeni i tehnički pregovori. "Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner otputovaće u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok će se paralelno održavati i tehnički razgovori, kako bismo nastavili diskusije o Memorandumu o
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