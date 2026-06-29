"Vazduh je čist": Oglasio se Institut za javno zdravlje nakon akcidenta u hladnjači u Guči

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
"Vazduh je čist": Oglasio se Institut za javno zdravlje nakon akcidenta u hladnjači u Guči
Nakon havarije koja se desila nakon što je amonijak iscureo u jednoj hladnjači u Guči, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" tokom jučerašnjeg dana i večeri izvršio je merenja koncentracije amonijaka i kvaliteta vazduha na području Guče. "Preliminarni rezultati merenja pokazuju da je vazduh čist i da nema prisustva amonijaka, niti drugih štetnih materija u koncentracijama koje bi ugrožavale zdravlje građana", potvrdio je za RINU predsednik
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