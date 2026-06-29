Zbog lažnih informacija o Music Weeku uhapšena jedna osoba: Očekuju se nova privođenja

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Zbog lažnih informacija o Music Weeku uhapšena jedna osoba: Očekuju se nova privođenja

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, počela su hapšenja zbog sumnje da su pojedinci širenjem lažnih informacija izazivali paniku u vezi sa muzičkim festivalom "Music Week".

Prema saznanjima Kurira, pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku, po nalogu tužilaštva uhapsili su jednu osobu, dok se u narednim satima očekuju i nova hapšenja ostalih osumnjičenih. Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje u policijskom pritvoru do 48 sati. Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na pomenutom ferivalu krenule su sinoć da se šire na društvenim
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