Danas konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama

Morava info pre 11 minuta  |  Tanjug
Danas konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama

Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu danas će saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje.

Ministarstvo prosvete ranije je najavilo da će 29. juna biti objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Učenici koji su završili osmi razred i položili završni ispit 23. i 24, juna popunjavli su listu opredeljenja (želja) za upis u srednju školu, a pomioćnica ministra prosvete Danka Nešović tada je navela da u srednjim školama ima oko 72.000 mesta, dok je završni ispit polagalo oko 64.400 učenika te da razloga za
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