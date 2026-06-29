Bura zbog govora u Kraljevu: Jesu li studenti otvorili vrata političarima?

N1 Info pre 1 sat  |  Ana Opačić
Bura zbog govora u Kraljevu: Jesu li studenti otvorili vrata političarima?

Nakon skupa studenata u Kraljevu mnogo buke kod onih koji podržavaju studentski pokret izazvalo je pojavljivanje na bini poslanice Jelene Pavlović.

Postavlja se sada pitanje, da li su studenti počeli da praštaju političku prošlost onih koje biraju da ih predstavljaju? Televizija N1 uputila je pitanja organizatorima skupa, odgovor još čekamo. "Ima li šta lepše nego videti da niko nije umoran", kazala je poslanica Jelena Pavlović na studentskom protestu u Kraljevu na Vidovdan. Da li je govor poslanice Jelene Pavlović na studentskom skupu u Kraljevu otvorio vrata političarima da nastupaju na pozornici koje je do
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