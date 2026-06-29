Na današnji dan, 29. jun: Rođen Antoan de Sent Egziperi, pušten u rad prvi savremeni vodovod u Beogradu...

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 29. jun: Rođen Antoan de Sent Egziperi, pušten u rad prvi savremeni vodovod u Beogradu...
Na današnji dan dogodilo se: 1613. Londonsko pozorište "Glob" izgorelo je u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada "Henri VIII". 1798. Rođen je italijanski pisac Đakomo Leopardi, najveći lirski pesnik italijanskog romantizma i jedan od najznačajnijih u evropskoj poeziji 19. veka ("Silviji", Ljubav i smrt", "Zibaldon", dnevnik "Misli"). 1855. U Londonu je izašao prvi broj lista "Dejli telegraf". 1864. Samjuel Krauter postao je biskup u Nigeriji, prvi crnac
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