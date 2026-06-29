Policija negirala da je na Music Week-u došlo do incidenta: "Nastala panika, nije bilo ubadanja"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Policija negirala da je na Music Week-u došlo do incidenta: "Nastala panika, nije bilo ubadanja"

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i službe Hitne pomoći negirali su za N1 navode, koji su se pojavili na društvenim mrežama, da je sinoć na završnici Belgrade Music Week festivala na Ušću došlo do incidenata u kojima je povređeno više osoba.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova za N1 su rekli da se "među prisutnima proširila vest da je više lica izbodeno nožem, pa je zbog toga nastala panika, ali da do ubadanja nije došlo". "Svi su rekli da su to samo čuli, niko nije video i niko nije povređen", naveli su iz MUP-a. Na pitanje N1 o čemu se radi u video snimku sa društvenih mreža, na kojem se vidi kako pripadnici policije privode jednu osobu, iz MUP-a su rekli da je u pitanju "reakcija policije prema
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