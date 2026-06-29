Toplotni talas dostiže svoj vrhunac, maksimalna temperatura u većini mesta 40 stepeni

N1 Info pre 36 minuta  |  Sara Botić
Toplotni talas dostiže svoj vrhunac, maksimalna temperatura u većini mesta 40 stepeni

Pred nama je još jedan veoma topao letnji dan, a toplotni talas dostiže svoj vrhunac upravo početkom ove sedmice.

U većem delu Srbije na snazi je upozorenje na veoma visoke temperature, uz povećan rizik od požara na otvorenom. Danas i sutra maksimalna temperatura u većini mesta kretaće se između 36 i 40 stepeni. U Beogradu će živa u termometru dostići oko 39 stepeni, pa će uslovi za boravak na otvorenom biti veoma nepovoljni tokom najtoplijeg dela dana. Blago osveženje očekuje se u sredu, dok će izraženiji pad temperature uslediti od četvrtka. Zbog dugotrajnog perioda bez
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Toplotni talas se nastavlja: Danas u Srbiji do 39 stepeni

Toplotni talas se nastavlja: Danas u Srbiji do 39 stepeni

Insajder pre 6 minuta
Danas najjača vrućina, temperatura i do 40 stepeni

Danas najjača vrućina, temperatura i do 40 stepeni

Šabačke novosti pre 16 minuta
Toplotni talas dostiže vrhunac - danas i sutra do 40 stepeni, potom stiže velika promena vremena

Toplotni talas dostiže vrhunac - danas i sutra do 40 stepeni, potom stiže velika promena vremena

Euronews pre 2 minuta
Srbija u "crvenom": RHMZ se oglasio nizom upozorenja, temperatura i danas ekstremno visoka

Srbija u "crvenom": RHMZ se oglasio nizom upozorenja, temperatura i danas ekstremno visoka

Mondo pre 11 minuta
RHMZ izdao upozorenje zbog toplotnog talasa

RHMZ izdao upozorenje zbog toplotnog talasa

Danas pre 7 minuta
Vrućine u Srbiji se nastavljaju, temperature do 39 stepeni

Vrućine u Srbiji se nastavljaju, temperature do 39 stepeni

Newsmax Balkans pre 37 minuta
Na snazi crveni meteo-alarm, do 39 stepeni, od srede popuštanje toplotnog talasa

Na snazi crveni meteo-alarm, do 39 stepeni, od srede popuštanje toplotnog talasa

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas dostiže svoj vrhunac, maksimalna temperatura u većini mesta 40 stepeni

Toplotni talas dostiže svoj vrhunac, maksimalna temperatura u većini mesta 40 stepeni

N1 Info pre 36 minuta
Toplotni talas se nastavlja: Danas u Srbiji do 39 stepeni

Toplotni talas se nastavlja: Danas u Srbiji do 39 stepeni

Insajder pre 6 minuta
AMSS: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, savet vozaćima da ne putuju u najtoplijem delu dana

AMSS: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, savet vozaćima da ne putuju u najtoplijem delu dana

N1 Info pre 6 minuta
Tokom vikenda rođeno 26 beba, među njima blizanci

Tokom vikenda rođeno 26 beba, među njima blizanci

NoviSad.com pre 6 minuta
Vreli Omega blok stigao u Srbiju! U "Jutru na Blic" saznajte šta sledi nakon paklenih dana

Vreli Omega blok stigao u Srbiju! U "Jutru na Blic" saznajte šta sledi nakon paklenih dana

Blic pre 37 minuta