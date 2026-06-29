Toplotni talas dostiže svoj vrhunac, maksimalna temperatura u većini mesta 40 stepeni

Pred nama je još jedan veoma topao letnji dan, a toplotni talas dostiže svoj vrhunac upravo početkom ove sedmice.

U većem delu Srbije na snazi je upozorenje na veoma visoke temperature, uz povećan rizik od požara na otvorenom. Danas i sutra maksimalna temperatura u većini mesta kretaće se između 36 i 40 stepeni. U Beogradu će živa u termometru dostići oko 39 stepeni, pa će uslovi za boravak na otvorenom biti veoma nepovoljni tokom najtoplijeg dela dana. Blago osveženje očekuje se u sredu, dok će izraženiji pad temperature uslediti od četvrtka. Zbog dugotrajnog perioda bez