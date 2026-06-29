VJT naložilo istragu zbog objava na mrežama o navodnim incidentima na Music Week-u

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikovanja lica koja su na društvenim mrežama postavljala objave neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu „Music week“.

Kako se navodi u saopštenju VJT-a, policiji je naloženo da utvrđi identitet osoba u cilju daljeg procesuiranja zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika. Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i službe Hitne pomoći negirali su za N1 navode, koji su se pojavili na društvenim mrežama, da je sinoć na završnici Belgrade Music Week festivala na Ušću došlo do incidenata u kojima je