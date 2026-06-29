Jelena Jerinić podnela ostavku na mesto poslanice ZLF: „U Skupštini je kao u Mordoru“

Nedeljnik pre 1 sat
Jelena Jerinić podnela ostavku na mesto poslanice ZLF: „U Skupštini je kao u Mordoru“

„Danas sam na pisarnici Narodne skupštine predala ostavku na funkciju narodne poslanice“, objavila je Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta.

Jedan od lidera ZLF Radomir Lazović zahvalio joj se na ogromnom doprinosu u radu poslaničke grupe ZLF i poželeo sreću u novom angažmanu u okviru organizacije. poslanički angažman „Na početku prvog mandata, rekla sam da je u Skupštini kao u Mordoru, ali i dalje osećam ponos što sam u parlament ušla baš kao poslanica Ne davimo Beograd i Zeleno-levog fronta“, istakla je Jerinić. Navela je da smatra da je doprinos u Skupštini Srbije dala pre svega govoreći o ljudskim
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