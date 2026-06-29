Srpski dan na Vimbldonu: Ovo su mečevi koji nas očekuju danas

Nedeljnik pre 1 sat
Srpski dan na Vimbldonu: Ovo su mečevi koji nas očekuju danas

Danas u 12h po srpskom, odnosno 11 sati po lokalnom vremenu, počeo je Vimbldon, jedan od najpoznatijih svetskih teniskih turnira, koji se svake godine održava u istoimenom delu Londona.

Prvog dana na Centralnom terenu će u sva tri meča jedan od aktera predstavljati Srbiju. Miomir Kecmanović, će od 14.30 časova igrati protiv najboljeg igrača sveta, Italijana Janika Sinera. Nakon toga će se Teodora Kostović na terenu susresti sa Arinom Sabalenkom, najboljom igračicom na planeti. Program na Centralnom terenu zatvoriće najbolji svih vremena Novak Đoković i kineski teniser Jibing Vu. Početak ovog meča planiran je za 19 časova. Srbiju će danas
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