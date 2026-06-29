U Novom Sadu u sredu skupovi studenata i zborova povodom 20 meseci od pada nadstrešnice

Nedeljnik pre 32 minuta
U Novom Sadu u sredu skupovi studenata i zborova povodom 20 meseci od pada nadstrešnice

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta najavili su za sredu, 1. jula, skup povodom 20 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra 2024.

Skup će biti od 11.52 časova kod Železničke stanice. „Pamtimo“, poručili su studenti u pozivu, uz fotografiju table na kojoj je napisano: “Novi Sad pamti. 1. 11. 2024. 11:52”. Mreža zborova takođe pozvala na okupljanje Istovremeno, iz Mreže zborova Novog Sada pozvali su na obeležavanje 20 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 osoba u 20.00, na raskrsnici kod Futoške pijace. Nakon komemorativne šetnje do stanice, planirano je održavanje 16 minuta tišine. “Režim
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