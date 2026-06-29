Članovi Saveta REM u ostavci o pozivu da se vrate na funkciju: Skupština treba da razreši pravne nedoumice

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Članovi Saveta REM u ostavci o pozivu da se vrate na funkciju: Skupština treba da razreši pravne nedoumice

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji su posle izbora u parlamentu podneli ostavke, saopštili su povodom poziva skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju, da zaključak Odbora nije dovoljan, već da je potrebno da Skupština razreši pravne nedoumice.

Članovi REM koji su podneli ostavke, Mileva Malešić, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković naveli su u saopštenju da je nesumnjivo dobro što zaključak Odbora potvrđuje da je vlast odustala od upornog nezakonitog i diskriminatorskog favorizovanja jednog kandidata, kao i opredeljenje da se pristupi izradi nove verzije Statuta REM, ovaj put, kako se nadaju, u transparentnoj i inkluzivnoj proceduri. "Smatrali smo i smatramo da je Srbiji
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