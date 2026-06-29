Ministarstvo građevinarstva apeluje na poslodavce u Srbiji: Zaštitite radnike na otvorenom tokom ekstremnih vrućina

Newsmax Balkans pre 6 sati  |  Newsmax Balkans
Ministarstvo građevinarstva apeluje na poslodavce u Srbiji: Zaštitite radnike na otvorenom tokom ekstremnih vrućina

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled visokih temperatura dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu ministarstva, u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 sati, neophodno je da se sprovode sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom. Smernice je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naglašava se da ekstremno
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