Napad u Nemačkoj: Policija sumnja da je motiv pucnjave spor oko starateljstva nad tromesečnom bebom

Newsmax Balkans pre 1 sat
Napad u Nemačkoj: Policija sumnja da je motiv pucnjave spor oko starateljstva nad tromesečnom bebom

Policija sumnja da je spor oko starateljstva nad tromesečnom bebom motiv pucnjave u domu za mlade u nemačkom gradu Štadeu, u kojoj je ubijeno šest zaposlenih u toj ustanovi, prenose nemački mediji.

Pet žrtava preminulo je na licu mesta, dok je šesta podlegla povredama u bolnici. Među poginulima su četiri žene i dva muškarca, a prema navodima NDR sve žrtve bile su odrasle osobe. Posle pucnjave, uhapšen je osumnjičeni 45-godišnji muškarac turskog porekla, rođen u Nemačkoj, kao i dve žene. Istražitelji navode da je osumnjičeni pobegao automobilom marke Mercedes, kojim je upravljala žena blisko povezana sa njegovom porodicom. Ministarka unutrašnjih poslova Donje
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