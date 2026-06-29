Ekstremne vrućine pogađaju Evropu: Najmanje 130 miliona ljudi suočeno sa toplotnim talasom

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Ekstremne vrućine pogađaju Evropu: Najmanje 130 miliona ljudi suočeno sa toplotnim talasom

Najmanje 130 miliona ljudi širom Evrope danas će se suočiti sa temperaturama od 35 stepeni Celzijusa i višim, objavio je Gardijan.

Među zemljama koje beleže rekordno visoke temperature nalazi se i Češka, gde je tokom vikenda oboren veliki broj meteoroloških rekorda. Češki hidrometeorološki institut (CHMI) saopštio je da je polovina od 171 meteorološke stanice u nedelju zabeležila rekordne temperature za taj datum, dok je više od 95 odsto stanica registrovalo najviše junske temperature od početka merenja. Prema navodima meteorologa, vrhunac priliva veoma toplog vazduha sa jugozapada Evrope
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