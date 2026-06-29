Predsednik opštine Lučani nakon curenja amonijaka: Vazduh u Guči je bezbedan, nema štetnih čestica

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Predsednik opštine Lučani nakon curenja amonijaka: Vazduh u Guči je bezbedan, nema štetnih čestica
Predsednik opštine Lučani Milija Milenković izjavio je danas da je situacija u Guči, nakon akcidenta kada je iz hladnjače iscurio amonijak, pod kontrolom i naveo da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. ''Nakon završenog merenja, sinoć oko 22 časa, preliminarni rezultati pokazuju da nema prisustva amonijaka ni ostalih štetnih čestica u vazduhu. Možemo reći da je vazduh u Guči bezbedan'',
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