Tramp za sutra najavio sastanak sa prestavnicima Teherana, iranska strana demantovala

NIN pre 2 sata
Tramp za sutra najavio sastanak sa prestavnicima Teherana, iranska strana demantovala

Tenzije između SAD i Irana i dalje su visoke uprkos nastavku diplomatskih pregovora.

Američka administracija saopštila je da će se Sjedinjene Američke Države i Iran "za sada povući" iz daljih vojnih sukoba, nakon razmene vatre u blizini Ormuskog moreuza. Prema rečima američkog zvaničnika, tehnički pregovori sa Iranom i dalje teku prema planu, dok predstavnici Teherana tvrde da su isti otkazani. Nedavni vojni incident doveo je u pitanje početni sporazum Irana i SAD kojim je bilo predviđeno obustavljanje neprijateljstava tokom 60 dana pregovora. Isti
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

RTS pre 23 minuta
Ovo se desilo prvi put od početka rata sa Iranom

Ovo se desilo prvi put od početka rata sa Iranom

B92 pre 2 sata
Tramp: Iran je zatražio sastanak, sutra pregovori u Dohi

Tramp: Iran je zatražio sastanak, sutra pregovori u Dohi

Mondo pre 3 sata
Tramp najavio razgovore SAD i Irana u Dohi, Teheran tvrdi da sastanak nije potvrđen

Tramp najavio razgovore SAD i Irana u Dohi, Teheran tvrdi da sastanak nije potvrđen

Newsmax Balkans pre 3 sata
Oglasio se Tramp! Kaže da će sutra biti održan sastanak sa Iranom u Dohi, Teheran negira navode

Oglasio se Tramp! Kaže da će sutra biti održan sastanak sa Iranom u Dohi, Teheran negira navode

Kurir pre 3 sata
Komercijalni avion iz Irana cleteo u Dubaji, prvi od početka rata

Komercijalni avion iz Irana cleteo u Dubaji, prvi od početka rata

Politika pre 3 sata
Prvi put od izbijanja rata u zalivu: Sleteo komercijalni avion iz Irana na aerodrom u Dubaiju

Prvi put od izbijanja rata u zalivu: Sleteo komercijalni avion iz Irana na aerodrom u Dubaiju

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanBliski IstokTeheransad

Svet, najnovije vesti »

Tidal najavio borbu protiv AI muzike na svojoj platformi

Tidal najavio borbu protiv AI muzike na svojoj platformi

Trender pre 43 minuta
Ako ste se plašili da će vas AI uskoro ostaviti bez posla, možda će vas utešiti vest iz Forda

Ako ste se plašili da će vas AI uskoro ostaviti bez posla, možda će vas utešiti vest iz Forda

Trender pre 28 minuta
Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

BBC News pre 38 minuta
Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

RTS pre 23 minuta
Broj ubijenih u pucnjavi na severu Nemačke porastao na šest

Broj ubijenih u pucnjavi na severu Nemačke porastao na šest

Nova pre 53 minuta