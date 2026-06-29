uživo Nove tenzije između SAD i Irana: Tramp preti novim udarima, Teheran upozorava na prekid pregovora

Tenzije između SAD i Irana i dalje su visoke uprkos nastavku diplomatskih pregovora.

Američka administracija saopštila je da će se Sjedinjene Američke Države i Iran "za sada povući" iz daljih vojnih sukoba, nakon razmene vatre u blizini Ormuskog moreuza. Prema rečima američkog zvaničnika, tehnički pregovori sa Iranom i dalje teku prema planu, dok predstavnici Teherana tvrde da su isti otkazani. Nedavni vojni incident doveo je u pitanje početni sporazum Irana i SAD kojim je bilo predviđeno obustavljanje neprijateljstava tokom 60 dana pregovora. Isti