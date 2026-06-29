Vatrena stihija na Jadranu: Gori borova šuma na Visu, vatrogasci celu noć na terenu

Veliki požar izbio je kasno sinoć na hrvatskom ostrvu Vis, a gori borova šuma u blizini Komiže, javila je Dalmacija danas.

Požar je izbio sinoć oko 23 sata, a vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže. Gašenje otežavaju suvo tle i vetar. Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio. Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko četiri