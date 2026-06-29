Đoković saznao ko ga čeka u drugom kolu Vimbldona: Mnogima od vas će biti drago kada vidite ko je u pitanju

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u drugo kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedio 118. igrača sveta Francuza Uga Gastona posle tri seta, 6:1, 6:4, 6:2.

Cicipas, 87. teniser sveta, pobedio je posle sat i 32 minuta. On je pet puta oduzeo serivs protivniku, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk. Cicipas će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Kineza Jibin Vua. Svakako, sigurno je mnogima od vas drago kada ste videli da Cicipas čeka Đokovića, s obzirom na činjenicu da ga je Novak pobeđivao čak 12 puta, a gubio svega dva.