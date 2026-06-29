"Ko krene na njega i priča nešto loše, ja se odmah svađam": Džejla je ovako branila Jakova pre nego što je isplivao snimak njihovog poljupca

Nova pre 46 minuta
"Ko krene na njega i priča nešto loše, ja se odmah svađam": Džejla je ovako branila Jakova pre nego što je isplivao snimak…

Nakon višenedeljnih nagađanja o odnosu Džejle Ramović i Jakova Jozinovića, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je dodatno podgrejao glasine da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Na viralnom snimku vidi se kako Jakov razmenjuje strastven poljubac sa devojkom za koju brojni fanovi tvrde da je upravo Džejla, iako pevačica i dalje nije zvanično potvrdila da su zajedno. Sve se dogodilo nakon što je Džejla nedavno, govoreći o Jakovu, priznala da joj je mlađi kolega posebno privukao pažnju, pa mnogi smatraju da je upravo ovaj snimak potvrdio ono o čemu se već neko vreme spekuliše. jakov i dzejla su zajedno #caosvima pic.twitter.com/c2Pca6O23P
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Džejla javno priznala šta oseća prema Jakovu Jozinoviću: "Sa svima se svađam zbog njega"

Džejla javno priznala šta oseća prema Jakovu Jozinoviću: "Sa svima se svađam zbog njega"

Mondo pre 46 minuta
Džejla Ramović i Jakov Jozinović u vezi, „GLEDALA SAM GA ZALJUBLJENO“: „Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili na probi“…

Džejla Ramović i Jakov Jozinović u vezi, „GLEDALA SAM GA ZALJUBLJENO“: „Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili na probi“

Svet & Skandal pre 2 sata
"Sa svima se svađam zbog Jakova" Džejla Ramović iskreno posvećena svom četiri godine mlađem momku: Ko mi krene na njega...…

"Sa svima se svađam zbog Jakova" Džejla Ramović iskreno posvećena svom četiri godine mlađem momku: Ko mi krene na njega...

Kurir pre 2 sata
"Svađam se sa svima koji krenu na njega", Džejla Ramović ovako priča o Jakovu, ne krije da je slaba na pevača

"Svađam se sa svima koji krenu na njega", Džejla Ramović ovako priča o Jakovu, ne krije da je slaba na pevača

Telegraf pre 1 sat
"Svađam se sa svima zbog Jakova Jozinovića" Džejla Ramović o 4 godine mlađem dečku

"Svađam se sa svima zbog Jakova Jozinovića" Džejla Ramović o 4 godine mlađem dečku

Blic pre 2 sata
Ovde je počela ljubav Jakova i Džejle: Jedan emotivan trenutak svima je promakao, ona umalo zaplakala

Ovde je počela ljubav Jakova i Džejle: Jedan emotivan trenutak svima je promakao, ona umalo zaplakala

Mondo pre 4 sati
Svi se pitaju šta se tu desilo: Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi sa njegovim drugom! On je isto pevač i…

Svi se pitaju šta se tu desilo: Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi sa njegovim drugom! On je isto pevač i devojke otkidaju na njega

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Twitter

Zabava, najnovije vesti »

Počela hapšenja osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na festivalu u Beogradu

Počela hapšenja osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na festivalu u Beogradu

Beta pre 17 minuta
Hapšenje zbog lažnih objava o navodnom incidentu na Music Weeku

Hapšenje zbog lažnih objava o navodnom incidentu na Music Weeku

Vreme pre 21 minuta
Kačupa: Jelo sa ukusom povratka kući

Kačupa: Jelo sa ukusom povratka kući

Blic pre 1 minut
Počela hapšenja osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na festivalu u Beogradu

Počela hapšenja osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na festivalu u Beogradu

Serbian News Media pre 17 minuta
Kokan iz "Porodičnog blaga" danas ne liči na sebe. Oženio je poznatu ženu i priznao koja mu je uloga bila omiljena: "Ubedljivo…

Kokan iz "Porodičnog blaga" danas ne liči na sebe. Oženio je poznatu ženu i priznao koja mu je uloga bila omiljena: "Ubedljivo sam najviše voleo njega da igram"

Blic pre 1 minut