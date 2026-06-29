"Ko krene na njega i priča nešto loše, ja se odmah svađam": Džejla je ovako branila Jakova pre nego što je isplivao snimak njihovog poljupca

Nakon višenedeljnih nagađanja o odnosu Džejle Ramović i Jakova Jozinovića, na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je dodatno podgrejao glasine da su njih dvoje u emotivnoj vezi.

Na viralnom snimku vidi se kako Jakov razmenjuje strastven poljubac sa devojkom za koju brojni fanovi tvrde da je upravo Džejla, iako pevačica i dalje nije zvanično potvrdila da su zajedno. Sve se dogodilo nakon što je Džejla nedavno, govoreći o Jakovu, priznala da joj je mlađi kolega posebno privukao pažnju, pa mnogi smatraju da je upravo ovaj snimak potvrdio ono o čemu se već neko vreme spekuliše. jakov i dzejla su zajedno #caosvima pic.twitter.com/c2Pca6O23P