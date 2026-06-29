“Otadžbina se brani istinom, a ne glavom koja klima”: Šta smo sve videli na Vidovdan na studentskom skupu u Kraljevu

Nova pre 22 minuta
“Otadžbina se brani istinom, a ne glavom koja klima”: Šta smo sve videli na Vidovdan na studentskom skupu u Kraljevu

Skup "Sve se vidi na Vidovdan" održan je juče u Kraljevu u organizaciji studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju. Ni nepodnošljive vrućine nisu omele hiljade građana da dođu na Trg srpskih heroja u Kraljevu i pošalju poruku da se bliži kraj vladavini Srpske napredne stranke i da su studenti ti koji pobeđuju. Na skupu je bio rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, ali i bivši košarkaški reprezentativac Dejan Bodiroga. Zbog simbolike dana na koji je održan, skup je velikim delom bio posvećen

Student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu Lazar Stevanović, jedan od uhapšenih posle prošlogodišnjeg vidovdanskog protesta u Beogradu, poručio je nije neprijatelj države. “Stojim pred vama kao jedan od devetoro studenata koji je prošle godine uhapšen pod optužbom da smo pripremali delo protiv ustavnog uređenja. Šta je zaista opasnost po državu? Studenti koji traže odgovornost ili činjenica da živimo u zemlji gde se mafijaški obračuni prepričavaju
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