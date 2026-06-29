Pakao u najavi: Evo gde je u Srbiji već u 9 sati izmerena temperatura od preko 30 stepeni - jedan grad je ubedljivo najgori

Nova pre 7 sati
Pakao u najavi: Evo gde je u Srbiji već u 9 sati izmerena temperatura od preko 30 stepeni - jedan grad je ubedljivo najgori

Prema podacima s glavnih meteoroloških stanica, Beograd je ubedljivo najtopliji - jedino je mesto gde je već u 9 sati ujutru izmerena temperatura od 32 stepena.

Aktuelni podaci na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pokazuju da je i u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu temperatura već prešla 30 - tamo je izmerena temperatura od 31 stepen. U 9 je već jako toplo i u Novom Sadu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici sa temperaturom od 30 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici (21 stepen) i na Kopaoniku (22 stepena). Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 °C, zbog čega
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