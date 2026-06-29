Predsednik Srbije: Jeftiniji lekovi za sve koji koriste redovne terapije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas paket mera kojima će, kako je rekao, biti značajno smanjeni troškovi građana za lekove, ističući da država preuzima deo doplate kako bi terapije bile pristupačnije i kako ne bi dolazilo do nestašica.

Prema njegovim rečima, država će u narednom periodu izdvojiti gotovo 80 miliona evra kako bi pokrila deo troškova lekova, ocenjujući da će ova mera predstavljati veliko olakšanje za sve koji koriste redovnu terapiju, posebno za penzionere. „Država je preuzela na sebe deo troška da ne bismo imali nestašice lekova i da građani ne bi bili prinuđeni da ih plaćaju po najvišim cenama“, rekao je Vučić. On je naveo da će brojni lekovi biti višestruko jeftiniji. Kao primere