Rezultati prvog dana Vimbldona - muškarci: Svi čekaju mečeve Srba

Prvi dan Vimbldona u muškoj konkurenciji doneo nam je mnogo zanimljivih mečeva, a sve rezultate možete da ispratite na Nova.rs.

Duel Novaka Đokovića i Jibing Vua postavljen je kao treći meč dana na Centralnom terenu. Program otvaraju Miomir Kecmanović i aktuelni šampion Janik Siner od 14.30, nakon kojih na scenu izlaze Teodora Kostović i prva teniserka sveta Arina Sabalenka. Shodno takvom rasporedu, Đoković i Vu ne bi trebalo da izađu na teren pre 19 časova. Sve rezultate pratite u nastavku teksta: