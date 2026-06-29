Rezultati prvog dana Vimbldona - muškarci: Svi čekaju mečeve Srba

Nova pre 13 minuta
Rezultati prvog dana Vimbldona - muškarci: Svi čekaju mečeve Srba

Prvi dan Vimbldona u muškoj konkurenciji doneo nam je mnogo zanimljivih mečeva, a sve rezultate možete da ispratite na Nova.rs.

Duel Novaka Đokovića i Jibing Vua postavljen je kao treći meč dana na Centralnom terenu. Program otvaraju Miomir Kecmanović i aktuelni šampion Janik Siner od 14.30, nakon kojih na scenu izlaze Teodora Kostović i prva teniserka sveta Arina Sabalenka. Shodno takvom rasporedu, Đoković i Vu ne bi trebalo da izađu na teren pre 19 časova. Sve rezultate pratite u nastavku teksta:
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