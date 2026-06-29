TOK o slučaju “nadstrešnica”: Direktor policije obavešten o nepostupanju MUP-a, ispitana dva predstavnika kineskih kompanija…

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je danas da je obavestilo direktora policije da Služba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Poreska policija nisu dostavile izveštaj o preduzetim radnjama u istrazi o mogućoj korupciji na modernizaciji železnice Novi Sad - Subotica.

Tužilaštvo je u aprilu uputilo MUP-u objedinjeni zahtev za prikupljanje informacija, pošto na pojedinačne nisu odgovarali, a SBPOK Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Poreska policija ministarstva finansija na taj zahtev nisu odgovorili u zakonskom roku od 30 dana. "O nepostupanju po zahtevu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ovo tužilaštvo je 10. juna 2026. godine obavestilo direktora policije", rekli su iz tog tužilaštva za Insajder. Prema navodima