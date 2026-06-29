UŽIVO Počeo je spektakl na Vimbldonu: Da li se sprema prvi šok, favorit u velikom problemu

Prvi dan Vimbldona je pred nama, a šta se sve dešava u Londonu pratite na portalu Nova.rs.

Duel Novaka Đokovića i Jibing Vua postavljen je kao treći meč dana na Centralnom terenu (oko 19.00). Program otvaraju Miomir Kecmanović i aktuelni šampion Janik Siner od 14.30, nakon kojih na scenu izlaze Teodora Kostović i prva teniserka sveta Arina Sabalenka. Rubljov gubi sa 1:0 i 5:4 od sunarodnika Romana Safjulina. Da li imamo prvi šok na truniru? Malo ko je očekivao da će se Pegula i Iva Jović mučiti u prvom kolu, ali to se upravo sada dešava. Pegula igra 5:5